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Коммерческая недвижимость в Szerencsi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Мад, Венгрия
Коммерческая
Мад, Венгрия
180 м²
€ 343,762
Коммерческая в Монок, Венгрия
Коммерческая
Монок, Венгрия
200 м²
€ 290,876
Инвестиционная в Тактахаркань, Венгрия
Инвестиционная
Тактахаркань, Венгрия
16 049 м²
€ 793,297
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