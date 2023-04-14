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Купить коммерческую недвижимость в Szentendrei jaras, Венгрия

Сентендре
4
Будакалас
1
Вишеград
1
7 объектов найдено
Коммерческая 22 ванныхв Вишеград, Венгрия
Коммерческая 22 ванных
Вишеград, Венгрия
22 ванных комнат 750 м²
€ 3,950,000
Коммерческая 2 ванныхв Сентендре, Венгрия
Коммерческая 2 ванных
Сентендре, Венгрия
2 ванных комнат 196 м²
€ 449,147
Коммерческаяв Szigetmonostor, Венгрия
Коммерческая
Szigetmonostor, Венгрия
230 м²
€ 172,749
Коммерческаяв Сентендре, Венгрия
Коммерческая
Сентендре, Венгрия
520 м²
€ 1,727,487
Коммерческаяв Сентендре, Венгрия
Коммерческая
Сентендре, Венгрия
1 654 м²
€ 654,145
Коммерческаяв Сентендре, Венгрия
Коммерческая
Сентендре, Венгрия
245 м²
€ 632,052
Мы предлагаем на продажу в центре Сентендре рабочий ресторан площадью 245 кв.м с кухней холо…
Коммерческаяв Будакалас, Венгрия
Коммерческая
Будакалас, Венгрия
139 м²
€ 174,951
На Budakalász, от центра города на расстоянии, к которому можно подойти хорошо, красивая зел…

Параметры недвижимости в Szentendrei jaras, Венгрия

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