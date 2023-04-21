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Коммерческая недвижимость в Сентендре, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая 2 ванных в Сентендре, Венгрия
Коммерческая 2 ванных
Сентендре, Венгрия
2 ванных комнат 196 м²
€ 448,868
Коммерческая в Сентендре, Венгрия
Коммерческая
Сентендре, Венгрия
520 м²
€ 1,726,417
Коммерческая в Сентендре, Венгрия
Коммерческая
Сентендре, Венгрия
245 м²
€ 636,888
Мы предлагаем на продажу в центре Сентендре рабочий ресторан площадью 245 кв.м с кухней холо…
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