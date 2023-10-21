Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Szekszardi jaras
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Szekszardi jaras, Венгрия

коммерческая недвижимость
14
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 800 м²
€1,04 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 63 м²
€111,982
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 49 м²
€113,618
Коммерческая в Ete, Венгрия
Коммерческая
Ete, Венгрия
Площадь 165 м²
€39,155
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 20 м²
€49,335
Коммерческая 1 ванная в Эрд, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Эрд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
€652,575
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 30 м²
€25,842
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 536 м²
€652,575
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Szarvaskend, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szarvaskend, Венгрия
Площадь 54 503 м²
*******СУПЕР ВОЗМОЖНОСТЬ!!!!!!*******Вы хотите стать владельцем настоящей прекрасной собстве…
€347,839
Коммерческая в Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 086 м²
€495,957
Коммерческая в Шоймар, Венгрия
Коммерческая
Шоймар, Венгрия
Площадь 500 м²
€926,657
Коммерческая 1 ванная в Будапешт, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 706 м²
€1,25 млн
Realting.com
Перейти