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Купить коммерческую недвижимость в Szekszardi jaras, Венгрия

Сексард
8
Батасек
1
9 объектов найдено
Коммерческаяв Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
318 м²
€ 361,110
Коммерческаяв Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
18 м²
€ 15,782
Коммерческаяв Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
220 м²
€ 113,683
Коммерческаяв Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
15 м²
€ 7,490
Коммерческаяв Батасек, Венгрия
Коммерческая
Батасек, Венгрия
140 м²
€ 88,271
Коммерческаяв Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
57 м²
€ 46,784
Коммерческаяв Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
524 м²
€ 106,995
Коммерческаяв Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
2 606 м²
€ 14,617
Коммерческаяв Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
81 м²
€ 64,197

Параметры недвижимости в Szekszardi jaras, Венгрия

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