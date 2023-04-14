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Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Szekesfehervari jaras
Купить коммерческую недвижимость в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Секешфехервар
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15 объектов найдено
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Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
17 м²
€ 39,865
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
520 м²
€ 664,418
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
61 м²
€ 92,753
Коммерческая 4 ванных
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4 ванных комнат
270 м²
€ 239,191
Коммерческая
Шерегейеш, Венгрия
120 м²
€ 400,000
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
489 м²
€ 465,093
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
145 м²
€ 106,307
-
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 902 м²
€ 4,000,000
Коммерческая
Ловашберень, Венгрия
2 500 м²
€ 1,589,288
Коммерческая
Сабадбаттьян, Венгрия
10 000 м²
€ 21,261
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
150 м²
€ 95,140
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
500 м²
€ 798,119
Продается новый магазин площадью 500 м2 в зоне интенсивного пешеходного и автомобильного дви…
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
135 м²
€ 215,492
Центр города - новый магазин, 135 м2, на его сильном пешеходе и часть с автомобильным движен…
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
90 м²
€ 95,727
Один с 3 уровнем, уличные входы продаются на Будай-утон на Székesfehérvár, 80 M2 - магазины.…
Офис
Szekesfehervari jaras, Венгрия
560 м²
€ 411,239
Один на 1946 M2 склады, продаваемые рядом с Видеотон Ипари Парк на Sékesfehérvár 327 M2 офис…
Параметры недвижимости в Szekesfehervari jaras, Венгрия
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