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Продажа офисных помещений в Секешфехервар, Венгрия

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1 объект найдено
Офисв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Офис
Szekesfehervari jaras, Венгрия
560 м²
€ 411,239
Один на 1946 M2 склады, продаваемые рядом с Видеотон Ипари Парк на Sékesfehérvár 327 M2 офис…

Параметры недвижимости в Секешфехервар, Венгрия

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