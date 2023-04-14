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Купить коммерческую недвижимость в Секешфехервар, Венгрия

12 объектов найдено
Коммерческаяв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
17 м²
€ 39,865
Коммерческаяв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
520 м²
€ 664,418
Коммерческаяв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
61 м²
€ 92,753
Коммерческая 4 ванныхв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая 4 ванных
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4 ванных комнат 270 м²
€ 239,191
Коммерческаяв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
489 м²
€ 468,105
Инвестиционнаяв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
145 м²
€ 106,995
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Коммерческаяв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 902 м²
€ 4,000,000
Коммерческаяв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
150 м²
€ 95,140
Коммерческаяв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
500 м²
€ 798,119
Продается новый магазин площадью 500 м2 в зоне интенсивного пешеходного и автомобильного дви…
Коммерческаяв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
135 м²
€ 215,492
Центр города - новый магазин, 135 м2, на его сильном пешеходе и часть с автомобильным движен…
Коммерческаяв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
90 м²
€ 95,727
Один с 3 уровнем, уличные входы продаются на Будай-утон на Székesfehérvár, 80 M2 - магазины.…
Офисв Szekesfehervari jaras, Венгрия
Офис
Szekesfehervari jaras, Венгрия
560 м²
€ 411,239
Один на 1946 M2 склады, продаваемые рядом с Видеотон Ипари Парк на Sékesfehérvár 327 M2 офис…

Параметры недвижимости в Секешфехервар, Венгрия

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