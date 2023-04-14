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Продажа офисных помещений в Szegedi jaras, Венгрия

Сегед
1
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1 объект найдено
Офисв Szegedi jaras, Венгрия
Офис
Szegedi jaras, Венгрия
300 м²
€ 323,808
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Параметры недвижимости в Szegedi jaras, Венгрия

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