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Купить коммерческую недвижимость в Сегед, Венгрия

7 объектов найдено
Коммерческаяв Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
16 м²
€ 17,387
Коммерческаяв Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
57 м²
€ 185,240
Коммерческаяв Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
97 м²
€ 230,978
Коммерческаяв Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
127 м²
€ 199,325
Коммерческаяв Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
605 м²
€ 690,995
Szeged - In Szatymazon, on 14.056 sqm, 3 apartment buildings, 8 cars with parking, tennis co…
Коммерческаяв Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
164 м²
€ 200,670
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЮ!Продается в Сегеде, недалеко от проспекта Луи Кошута, на первом этаже,…
Офисв Szegedi jaras, Венгрия
Офис
Szegedi jaras, Венгрия
300 м²
€ 323,808
ПРОХЛАДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ! Вы разбиваете его в центре города, тихий уличный продавец он закрыва…

Параметры недвижимости в Сегед, Венгрия

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