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Купить коммерческую недвижимость в Szarvasi jaras, Венгрия

Сарваш
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1 объект найдено
Коммерческаяв Сарваш, Венгрия
Коммерческая
Сарваш, Венгрия
70 м²
€ 103,441
НЕДВИЖИМОСТЬ - ОТЛИЧНЫЕ АДОМИТЕТЫЖилой дом на оленях + коммерческое помещение!

Параметры недвижимости в Szarvasi jaras, Венгрия

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