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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Саболч - Сатмар - Берег
Купить коммерческую недвижимость в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия
Nyiregyhazi jaras
38
Ньиредьхаза
35
Kisvardai jaras
9
Вашарошнаменьский яраш
7
Захоньский яраш
6
Вашарошнамень
5
Кишварда
4
Nagykalloi jaras
3
Nyirbatori jaras
3
Надькалло
3
Ibranyi jaras
2
Mateszalkai jaras
2
Nyirbator
2
Tiszavasvari jaras
2
Вайя
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Тисалёк
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Baktaloranthazai jaras
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Csengeri jaras
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75 объектов найдено
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Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 829 м²
€ 1,865,592
Коммерческая
Nyirtura, Венгрия
100 м²
€ 320,503
Коммерческая
Вашарошнамень, Венгрия
80 м²
€ 66,771
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
300 м²
€ 218,074
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
16 м²
€ 20,857
Коммерческая
Захонь, Венгрия
1 400 м²
€ 1,041,634
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
108 м²
€ 106,834
Коммерческая
Кишварда, Венгрия
140 м²
€ 68,908
Коммерческая
Вайя, Венгрия
2 924 м²
€ 427,337
Коммерческая
Tiszavid, Венгрия
400 м²
€ 39,602
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
86 м²
€ 114,847
Коммерческая
Надькалло, Венгрия
2 079 м²
€ 448,820
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
500 м²
€ 1,068,342
Коммерческая
Кишварда, Венгрия
426 м²
€ 574,234
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
635 м²
€ 620,428
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
368 м²
€ 501,358
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
80 м²
€ 61,163
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
290 м²
€ 35,615
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
116 м²
€ 79,859
Коммерческая
Вашарошнамень, Венгрия
85 м²
€ 66,771
Коммерческая
Tiszatelek, Венгрия
600 м²
€ 520,817
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
730 м²
€ 227,023
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
730 м²
€ 227,023
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
945 м²
€ 600,942
Коммерческая
Тисалёк, Венгрия
448 м²
€ 106,808
Коммерческая 1 ванная
Nyirpazony, Венгрия
1 ванных комнат
131 м²
€ 413,983
Коммерческая
Ибрань, Венгрия
150 м²
€ 71,445
Коммерческая
Сабольчверешмарт, Венгрия
80 м²
€ 31,681
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
550 м²
€ 854,674
Коммерческая
Сабольчверешмарт, Венгрия
430 м²
€ 145,562
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Параметры недвижимости в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия
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