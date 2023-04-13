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  4. медье Саболч - Сатмар - Берег

Купить коммерческую недвижимость в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

Nyiregyhazi jaras
38
Ньиредьхаза
35
Kisvardai jaras
9
Вашарошнаменьский яраш
7
Захоньский яраш
6
Вашарошнамень
5
Кишварда
4
Nagykalloi jaras
3
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75 объектов найдено
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 829 м²
€ 1,865,592
Коммерческаяв Nyirtura, Венгрия
Коммерческая
Nyirtura, Венгрия
100 м²
€ 320,503
Коммерческаяв Вашарошнамень, Венгрия
Коммерческая
Вашарошнамень, Венгрия
80 м²
€ 66,771
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
300 м²
€ 218,074
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
16 м²
€ 20,857
Коммерческаяв Захонь, Венгрия
Коммерческая
Захонь, Венгрия
1 400 м²
€ 1,041,634
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
108 м²
€ 106,834
Коммерческаяв Кишварда, Венгрия
Коммерческая
Кишварда, Венгрия
140 м²
€ 68,908
Коммерческаяв Вайя, Венгрия
Коммерческая
Вайя, Венгрия
2 924 м²
€ 427,337
Коммерческаяв Tiszavid, Венгрия
Коммерческая
Tiszavid, Венгрия
400 м²
€ 39,602
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
86 м²
€ 114,847
Коммерческаяв Надькалло, Венгрия
Коммерческая
Надькалло, Венгрия
2 079 м²
€ 448,820
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
500 м²
€ 1,068,342
Коммерческаяв Кишварда, Венгрия
Коммерческая
Кишварда, Венгрия
426 м²
€ 574,234
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
635 м²
€ 620,428
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
368 м²
€ 501,358
Коммерческаяв Tuzser, Венгрия
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
80 м²
€ 61,163
Коммерческаяв Tuzser, Венгрия
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
290 м²
€ 35,615
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
116 м²
€ 79,859
Коммерческаяв Вашарошнамень, Венгрия
Коммерческая
Вашарошнамень, Венгрия
85 м²
€ 66,771
Коммерческаяв Tiszatelek, Венгрия
Коммерческая
Tiszatelek, Венгрия
600 м²
€ 520,817
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
730 м²
€ 227,023
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
730 м²
€ 227,023
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
945 м²
€ 600,942
Коммерческаяв Тисалёк, Венгрия
Коммерческая
Тисалёк, Венгрия
448 м²
€ 106,808
Коммерческая 1 ваннаяв Nyirpazony, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Nyirpazony, Венгрия
1 ванных комнат 131 м²
€ 413,983
Коммерческаяв Ибрань, Венгрия
Коммерческая
Ибрань, Венгрия
150 м²
€ 71,445
Коммерческаяв Сабольчверешмарт, Венгрия
Коммерческая
Сабольчверешмарт, Венгрия
80 м²
€ 31,681
Коммерческаяв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
550 м²
€ 854,674
Коммерческаяв Сабольчверешмарт, Венгрия
Коммерческая
Сабольчверешмарт, Венгрия
430 м²
€ 145,562

Параметры недвижимости в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

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