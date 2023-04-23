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Коммерческая недвижимость в Suemegi jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Коммерческая в Veszpremgalsa, Венгрия
Коммерческая
Veszpremgalsa, Венгрия
300 м²
€ 57,700
Коммерческая в Чабрендек, Венгрия
Коммерческая
Чабрендек, Венгрия
600 м²
€ 52,430
Коммерческая 1 ванная в Чабрендек, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Чабрендек, Венгрия
1 ванных комнат 4 000 м²
€ 1,000,000
Коммерческая в Чабрендек, Венгрия
Коммерческая
Чабрендек, Венгрия
566 м²
€ 118,561
Инвестиционная в Чабрендек, Венгрия
Инвестиционная
Чабрендек, Венгрия
80 м²
€ 252,667
Коммерческая в Чабрендек, Венгрия
Коммерческая
Чабрендек, Венгрия
260 м²
€ 210,512
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