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Продажа офисных помещений в Южно-Задунайский край, Венгрия

Pecsi jaras
6
Печ
6
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6 объектов найдено
Офисв Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
160 м²
€ 84,692
Продается квартира на 160м2 под офис на стороне Печ-Меч. В собственности есть спальня, галер…
Офисв Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
119 м² 2 Этаж
€ 78,003
В центре Печ, в центральном, но тихом месте, продается один:-2. верхний этаж- 119 нм- 7 комн…
Офисв Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
200 м² 2 Этаж
€ 100,293
Офисные помещения в офисном здании в центральном, легкодоступном месте в Печ, либо в одном, …
Офисв Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
750 м²
€ 275,519
Офисы с другим размером, владение которыми можно быстро взять в офисном квартале недалеко от…
Офисв Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
172 м²
€ 89,544
Pécs на Zsolnay Vilmos утон, Kodály на месте часто посещали в непосредственной близости от ц…
Офисв Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
121 м²
€ 114,800
Pécs для продажи, в Király utcában, patined здания он 121 нм офисы, которые представляют соб…

Параметры недвижимости в Южно-Задунайский край, Венгрия

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