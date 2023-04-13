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Купить инвестиционная недвижимость в Южно-Задунайский край, Венгрия

Paksi jaras
2
Пакш
2
Fonyodi jaras
1
Hegyhati jaras
1
Шиклош
1
Шиклошский яраш
1
Инвестиционная В архив
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5 объектов найдено
Инвестиционнаяв Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
800 м²
€ 1,056,047
Инвестиционнаяв Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
90 м²
€ 1,293,658
Инвестиционнаяв Шиклош, Венгрия
Инвестиционная
Шиклош, Венгрия
44 921 м²
€ 2,349,705
РАЗВИТИЕ SIKLÓS С ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ ( Может быть изменен по любому другому запросу …
Инвестиционнаяв Mindszentgodisa, Венгрия
Инвестиционная
Mindszentgodisa, Венгрия
350 м²
€ 60,723
Инвестиционнаяв Balatonfenyves, Венгрия
Инвестиционная
Balatonfenyves, Венгрия
440 м²
€ 1,029,646

Параметры недвижимости в Южно-Задунайский край, Венгрия

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