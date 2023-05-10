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  5. Soproni jaras

Коммерческая недвижимость в Soproni jaras, Венгрия

Шопрон
18
21 объект найдено
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 15 м²
€ 20,165
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 30 м²
€ 32,037
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 40 м²
€ 107,419
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 112 м²
€ 174,993
Коммерческая в Szakony, Венгрия
Коммерческая
Szakony, Венгрия
Площадь 15 м²
€ 4,630,595
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 543 м²
€ 611,131
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 380 м²
€ 344,925
Коммерческая в Фертёд, Венгрия
Коммерческая
Фертёд, Венгрия
Площадь 257 м²
€ 188,454
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 200 м²
€ 376,909
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 26 м²
€ 29,345
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 32 м²
€ 40,383
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 180 м²
€ 201,646
Коммерческая в Fertorakos, Венгрия
Коммерческая
Fertorakos, Венгрия
Площадь 210 м²
€ 320,373
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 166 м²
€ 400,000
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 2 400 м²
€ 616,515
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 70 м²
€ 145,076
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 112 м²
€ 163,296
Офис в Шопрон, Венгрия
Офис
Шопрон, Венгрия
Площадь 57 м²
€ 84,201
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 87 м²
€ 80,489
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 166 м²
€ 274,039
Офис в Шопрон, Венгрия
Офис
Шопрон, Венгрия
Площадь 457 м²
€ 345,427
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