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Продажа офисных помещений в Шопрон, Венгрия

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2 объекта найдено
Офисв Шопрон, Венгрия
Офис
Шопрон, Венгрия
57 м²
€ 83,536
Новый сервисный дом, строящийся в Шопрон 2 .emeletén, 2 офисы конференц-залов, gk. с автосто…
Офисв Шопрон, Венгрия
Офис
Шопрон, Венгрия
457 м²
€ 342,699
Sopron на часто посещаемой части пригорода 457 нм, лифтман офисный блок, с салоном гаража пр…
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