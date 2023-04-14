Купить коммерческую недвижимость в Шопрон, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Soproni jaras
Шопрон
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15 объектов найдено
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Коммерческая
Шопрон, Венгрия
112 м²
€ 172,749
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
543 м²
€ 603,292
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
380 м²
€ 342,707
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
200 м²
€ 372,074
We offer an excellent business opportunity in downtown Sopron. The total 350 square meter pr…
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
26 м²
€ 29,156
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
32 м²
€ 40,123
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
180 м²
€ 199,060
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
166 м²
€ 400,000
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
2 400 м²
€ 612,549
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
70 м²
€ 143,930
sopron, fraqualed on Economic ПРОДАЕТСЯ прибыльная компания, которая успешно работает 40 лет…
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
112 м²
€ 162,007
Шопрон новый в центре города, 112,2 нм уличного продавца магазина! 71,05 М Ft
Офис
Шопрон, Венгрия
57 м²
€ 83,536
Новый сервисный дом, строящийся в Шопрон 2 .emeletén, 2 офисы конференц-залов, gk. с автосто…
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
87 м²
€ 79,854
В центре Шопрона 2018. с летней доставкой продается коммерческое помещение. Цена: 34 952 00…
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
166 м²
€ 271,875
Эксклюзивный офис в центре города В Шопроне, в непосредственной близости от центра города, …
Офис
Шопрон, Венгрия
457 м²
€ 342,699
Sopron на часто посещаемой части пригорода 457 нм, лифтман офисный блок, с салоном гаража пр…
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