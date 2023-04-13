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Купить коммерческую недвижимость в Siofoki jaras, Венгрия

Шиофок
8
21 объект найдено
Коммерческаяв Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
70 м²
€ 143,959
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 000 м²
€ 934,799
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
390 м²
€ 961,508
Коммерческаяв Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
700 м²
€ 746,237
КОММЕРЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 час езды от Будапешта в Балатоне, в ОТЛИЧНОМ СОСТОЯ…
Коммерческая 21 ваннаяв Балатонсемеш, Венгрия
Коммерческая 21 ванная
Балатонсемеш, Венгрия
21 ванных комнат 600 м²
€ 1,653,259
Коммерческаяв Szolad, Венгрия
Коммерческая
Szolad, Венгрия
480 м²
€ 1,183,803
Коммерческаяв Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
98 м²
€ 105,766
Коммерческаяв Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
650 м²
€ 533,904
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
75 м²
€ 208,327
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 100 м²
€ 934,799
Коммерческая 10 ванныхв Шиофок, Венгрия
Коммерческая 10 ванных
Шиофок, Венгрия
10 ванных комнат 468 м²
€ 1,172,505
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 084 м²
€ 1,468,970
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
320 м²
€ 154,910
Коммерческаяв Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
604 м²
€ 641,005
Коммерческая 1 ваннаяв Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Кёрёшхедь, Венгрия
1 ванных комнат 6 000 м²
€ 300,000
Коммерческаяв Szantod, Венгрия
Коммерческая
Szantod, Венгрия
220 м²
€ 320,503
Коммерческаяв Szantod, Венгрия
Коммерческая
Szantod, Венгрия
94 м²
€ 86,860
Коммерческаяв Бальваньош, Венгрия
Коммерческая
Бальваньош, Венгрия
180 м²
€ 173,606
Коммерческаяв Балатонсемеш, Венгрия
Коммерческая
Балатонсемеш, Венгрия
58 м²
€ 133,723
Rare offer, Balatonszemes most beautiful szabadstrandján on the waterfront, one with a floor…
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 383 м²
€ 846,915
Продается коммерческое помещение площадью 1342 кв.м на участке 2697 кв.м со складом. Комме…
Коммерческаяв Балатонсемеш, Венгрия
Коммерческая
Балатонсемеш, Венгрия
950 м²
€ 309,959
Уникальная возможность! На Balatonszemes ручка на набережной длиной 1000 м на продажу предл…

Параметры недвижимости в Siofoki jaras, Венгрия

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