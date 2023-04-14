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Купить коммерческую недвижимость в Шиофок, Венгрия

8 объектов найдено
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 000 м²
€ 930,185
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
390 м²
€ 962,959
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
75 м²
€ 207,298
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 100 м²
€ 930,185
Коммерческая 10 ванныхв Шиофок, Венгрия
Коммерческая 10 ванных
Шиофок, Венгрия
10 ванных комнат 468 м²
€ 1,166,718
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 084 м²
€ 1,461,720
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
320 м²
€ 154,145
Коммерческаяв Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
1 383 м²
€ 842,735
Продается коммерческое помещение площадью 1342 кв.м на участке 2697 кв.м со складом. Комме…
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