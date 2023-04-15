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Купить коммерческую недвижимость в Шиклошский яраш, Венгрия

Шиклош
2
Харкань
1
3 объекта найдено
Коммерческаяв Шиклош, Венгрия
Коммерческая
Шиклош, Венгрия
388 м²
€ 266,247
Коммерческаяв Харкань, Венгрия
Коммерческая
Харкань, Венгрия
350 м²
€ 172,288
Инвестиционнаяв Шиклош, Венгрия
Инвестиционная
Шиклош, Венгрия
44 921 м²
€ 2,359,024
РАЗВИТИЕ SIKLÓS С ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ ( Может быть изменен по любому другому запросу …

Параметры недвижимости в Шиклошский яраш, Венгрия

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