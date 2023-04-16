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Купить коммерческую недвижимость в Шарвар, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческаяв Шарвар, Венгрия
Коммерческая
Шарвар, Венгрия
336 м²
€ 662,717
Коммерческаяв Шарвар, Венгрия
Коммерческая
Шарвар, Венгрия
87 м²
€ 134,181
В центре города, в центре города, в центральном, но тихом месте, продается магазин площадью …
Коммерческаяв Шарвар, Венгрия
Коммерческая
Шарвар, Венгрия
179 м²
€ 181,941
Уважаемый магазин, в котором параметры являются продавцом или издателем в центре города на о…
Коммерческаяв Шарвар, Венгрия
Коммерческая
Шарвар, Венгрия
3 158 м²
€ 250,168
In Sárvár centre salesman it according to the depot of nearly 20 undertakings working eating…
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