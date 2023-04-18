Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Бекеш
  5. Sarkadi jaras

Купить коммерческую недвижимость в Sarkadi jaras, Венгрия

Шаркад
1
2 объекта найдено
Коммерческаяв Окань, Венгрия
Коммерческая
Окань, Венгрия
117 м²
€ 36,126
Коммерческаяв Шаркад, Венгрия
Коммерческая
Шаркад, Венгрия
1 623 м²
€ 400,000

Параметры недвижимости в Sarkadi jaras, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти