Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Бекеш
  5. Sarkadi jaras
  6. Шаркад

Коммерческая недвижимость в Шаркад, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Шаркад, Венгрия
Коммерческая
Шаркад, Венгрия
1 623 м²
€ 400,000
Realting.com
Перейти