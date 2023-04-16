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Купить коммерческую недвижимость в Sarbogardi jaras, Венгрия

Шарбогард
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1 объект найдено
Коммерческаяв Шарбогард, Венгрия
Коммерческая
Шарбогард, Венгрия
60 м²
€ 79,599
In the absolute central part of SÁRBOGÁRD, a shop with excellent facilities is for sale. The…

Параметры недвижимости в Sarbogardi jaras, Венгрия

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