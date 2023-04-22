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Коммерческая недвижимость в Шарбогард, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Шарбогард, Венгрия
Коммерческая
Шарбогард, Венгрия
60 м²
€ 79,642
In the absolute central part of SÁRBOGÁRD, a shop with excellent facilities is for sale. The…
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