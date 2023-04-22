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Коммерческая недвижимость в Salgotarjani jaras, Венгрия

Шальготэрьян
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1 объект найдено
Коммерческая в Salgotarjani jaras, Венгрия
Коммерческая
Salgotarjani jaras, Венгрия
260 м²
€ 86,469
Продается хорошо функционирующий бизнес, косметика, салон красоты и кондитерская!Продается н…
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