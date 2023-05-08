Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Ноград
  5. Retsagi jaras

Коммерческая недвижимость в Retsagi jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Ноград, Венгрия
Коммерческая
Ноград, Венгрия
Площадь 100 м²
€ 118,889
Коммерческая 1 ванная в Ноград, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Ноград, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 186 м²
€ 1,250,000
Realting.com
Перейти