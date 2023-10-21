Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Puespoekladanyi jaras
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Puespoekladanyi jaras, Венгрия

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Kaposszekcso, Венгрия
Коммерческая
Kaposszekcso, Венгрия
Площадь 650 м²
€160,886
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 130 м²
Вместе с продавцом предприятия он 125 нм магазин, 60 нм принадлежит ему с погребом. Магазин …
€95,060
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 30 м²
30 квадратных метров подвальных коммерческих помещений на продажу, которые можно легко расши…
€46,985
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 54 м²
€84,052
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 60 м²
ПРЕВОСХОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ!! В 13. Окружность на осевых плавниках на дне современного дома п…
€142,948
Отель в Будапешт, Венгрия
Отель
Будапешт, Венгрия
Площадь 120 м²
Не далеко от моста Маргит, в шикарном историческом доме с лифтом, квартира на 3 этаже с пано…
€500,942
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Моча, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Моча, Венгрия
Площадь 53 м²
M1 на средней части автомагистрали, в которую входит шведский стол, постоянно работающий продавцом!
€476,254
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 159 м²
Будапешт IX. Его окружность, в Thaly Kálmán utcába, с хорошим состоянием, подвал, 159 M2 офи…
€83,386
Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 230 м²
€626,472
Коммерческая в Вечеш, Венгрия
Коммерческая
Вечеш, Венгрия
Площадь 2 500 м²
Недавно построенное промышленное здание площадью 2500 м2 для продажи в Юлло, рядом с шоссе M…
€2,22 млн
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 280 м²
€261,030
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 508 м²
Это уникальная инвестиционная возможность, расположенная в самом сердце Будапешта, в непосре…
€3,80 млн
Realting.com
Перейти