ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Венгрия
Pilisvoeroesvari jaras
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия
коммерческая недвижимость
13
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
101 м²
€121,837
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Tatabanyai jaras, Венгрия
133 м²
В татабани, в жилом комплексе Сарберки, продается отремонтированный магазин площадью 133 м2!…
€83,583
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
180 м²
€159,950
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Гёдёллё, Венгрия
372 м²
ПОСЛЕДНЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ В ЭТОЙ СРЕДЕ со 100% НАСТРОЙКОЙ!Продается в центре Гёдёллё рядом с рын…
€501,496
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Nyirbator, Венгрия
188 м²
В центре Nyírbátor для продажи кирпичное здание, газовое отопление, на протяжении всего обно…
€134,926
Рекомендовать
Коммерческая
Felsooers, Венгрия
340 м²
€392,995
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
101 м²
€98,665
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
103 м²
€143,181
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
296 м²
€193,890
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
31 м²
€135,487
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
170 м²
Район I В районе Замка, организованном кондоминиуме, продается широкий спектр возможностей д…
€178,867
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
117 м²
1
Предлагаю на продажу в Ньюлипот, 117 кв.м, 3 + 1 полкомнатные, 1. наверху, недвижимость под …
€230,652
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL