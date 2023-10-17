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Отели в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

коммерческая недвижимость
13
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1 объект найдено
Отель в Шоймар, Венгрия
Отель
Шоймар, Венгрия
Площадь 1 050 м²
Продается пансион, состоящий из двух зданий, расположенных на участке площадью около 2 600 м…
€1,70 млн
Realting.com
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