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Коммерческая недвижимость в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

Пилишвёрёшвар
6
10 объектов найдено
Коммерческая в Pilisborosjeno, Венгрия
Коммерческая
Pilisborosjeno, Венгрия
Площадь 400 м²
€ 673,052
Коммерческая в Pilisborosjeno, Венгрия
Коммерческая
Pilisborosjeno, Венгрия
Площадь 580 м²
€ 969,194
Коммерческая в Pilisborosjeno, Венгрия
Коммерческая
Pilisborosjeno, Венгрия
Площадь 1 050 м²
€ 1,642,246
Коммерческая в Пилишчаба, Венгрия
Коммерческая
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 18 м²
€ 72,690
Коммерческая в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Коммерческая
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 90 м²
€ 255,760
Коммерческая 7 ванных в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Коммерческая 7 ванных
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 250 м²
€ 673,052
Коммерческая в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Коммерческая
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 450 м²
€ 592,285
Коммерческая в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Коммерческая
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 260 м²
€ 309,604
Коммерческая в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Коммерческая
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 93 м²
€ 107,688
Коммерческая в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Коммерческая
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 191 м²
€ 147,802
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