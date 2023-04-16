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Купить коммерческую недвижимость в Petervasarai jaras, Венгрия

7 объектов найдено
Коммерческаяв Парад, Венгрия
Коммерческая
Парад, Венгрия
345 м²
€ 262,171
Коммерческаяв Широк, Венгрия
Коммерческая
Широк, Венгрия
258 м²
€ 198,020
Коммерческаяв Матрадеречке, Венгрия
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
497 м²
€ 291,595
In Mátraderecske, the village's iconic inn-pension is for sale, with 18 rooms/bathrooms with…
Коммерческаяв Paradsasvar, Венгрия
Коммерческая
Paradsasvar, Венгрия
150 м²
€ 47,716
Коммерческаяв Матрадеречке, Венгрия
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
106 м²
€ 21,207
Коммерческаяв Матрадеречке, Венгрия
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
650 м²
€ 97,287
Коммерческаяв Матрадеречке, Венгрия
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
270 м²
€ 119,289

Параметры недвижимости в Petervasarai jaras, Венгрия

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