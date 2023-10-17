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Продажа офисных помещений в медье Пешт, Венгрия

коммерческая недвижимость
149
инвестиционная недвижимость
11
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2 объекта найдено
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Vacduka, Венгрия
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Vacduka, Венгрия
Площадь 438 м²
В округе Пешт, на Vácduka продавец он строил в 2006 году, здание столяр и 438 нм фирмы и скл…
€263,158
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Veroce, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Veroce, Венгрия
Площадь 124 м²
На поселении, поселяющемся в живописной среде, на берегу Дуная, Верёче, часто продавали его …
€101,675
Realting.com
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