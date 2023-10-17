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Инвестиционная недвижимость в медье Пешт, Венгрия

Vaci jaras
6
Вац
6
Инвестиционная В архив
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11 объектов найдено
Инвестиционная в Veresegyhaz, Венгрия
Инвестиционная
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 200 м²
€228,175
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€273,369
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€273,369
Инвестиционная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Инвестиционная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 553 м²
€1,10 млн
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 271 м²
€279,127
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€273,369
Инвестиционная в Дабаш, Венгрия
Инвестиционная
Дабаш, Венгрия
Площадь 691 м²
€179,924
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 270 м²
€283,909
Инвестиционная в Сигетсентмиклош, Венгрия
Инвестиционная
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 40 м²
€113,111
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 1 345 м²
€1,38 млн
Инвестиционная в Toek, Венгрия
Инвестиционная
Toek, Венгрия
Площадь 506 м²
€771,212

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