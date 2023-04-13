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Купить коммерческую недвижимость в Pecsi jaras, Венгрия

Печ
29
Kozarmisleny
2
32 объекта найдено
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
24 м²
€ 0
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
42 м²
€ 103,896
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
58 м²
€ 213,668
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
116 м²
€ 369,590
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
33 м²
€ 44,856
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
13 м²
€ 15,998
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
120 м²
€ 275,500
Коммерческаяв Кёвагосёллёш, Венгрия
Коммерческая
Кёвагосёллёш, Венгрия
1 300 м²
€ 265,750
Коммерческаяв Kozarmisleny, Венгрия
Коммерческая
Kozarmisleny, Венгрия
840 м²
€ 1,549,096
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
200 м²
€ 213,668
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
2 000 м²
€ 360,565
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
215 м²
€ 53,417
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
63 м²
€ 28,044
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
63 м²
€ 36,030
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
200 м²
€ 146,870
Коммерческая 1 ваннаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Pecsi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 311 м²
€ 622,600
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
33 м²
€ 48,075
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
480 м²
€ 173,606
Офисв Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
160 м²
€ 84,692
Продается квартира на 160м2 под офис на стороне Печ-Меч. В собственности есть спальня, галер…
Офисв Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
119 м² 2 Этаж
€ 78,003
В центре Печ, в центральном, но тихом месте, продается один:-2. верхний этаж- 119 нм- 7 комн…
Офисв Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
200 м² 2 Этаж
€ 100,293
Офисные помещения в офисном здании в центральном, легкодоступном месте в Печ, либо в одном, …
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
300 м²
€ 189,442
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
182 м²
€ 160,720
Городской бизнес на прохладном месте ! Вы, если вы думаете о времени открытия, вы бы перешли…
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
71 м²
€ 91,817
На одной из самых загруженных частей пригорода Печс, в Táncsics Mihály utcában, продавец маг…
Офисв Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
750 м²
€ 275,519
Офисы с другим размером, владение которыми можно быстро взять в офисном квартале недалеко от…
Коммерческаяв Kozarmisleny, Венгрия
Коммерческая
Kozarmisleny, Венгрия
1 500 м²
€ 654,358
На часто посещаемой части Kozármisleny для продажи, 4233 M2 участков торговый центр, работаю…
Офисв Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
172 м²
€ 89,544
Pécs на Zsolnay Vilmos утон, Kodály на месте часто посещали в непосредственной близости от ц…
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
2 123 м²
€ 344,399
С уровнем, повышенным в его нынешнем состоянии с новым зданием на Pécs для продажи szerkezet…
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
90 м²
€ 91,840
В кондоминиуме, основанном на улице, часто посещаемое место в Pécs в центре города может быт…
Коммерческаяв Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
30 000 м²
€ 456,903
Я предлагаю полностью оборудованный, самоподдерживающийся центр верховой езды для продажи в …

Параметры недвижимости в Pecsi jaras, Венгрия

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