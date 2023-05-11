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Продажа офисных помещений в Печ, Венгрия

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6 объектов найдено
Офис в Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 160 м²
€ 84,806
Продается квартира на 160м2 под офис на стороне Печ-Меч. В собственности есть спальня, галер…
Офис в Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 119 м²
Этаж 2
€ 78,108
В центре Печ, в центральном, но тихом месте, продается один:-2. верхний этаж- 119 нм- 7 комн…
Офис в Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
Этаж 2
€ 100,428
Офисные помещения в офисном здании в центральном, легкодоступном месте в Печ, либо в одном, …
Офис в Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 750 м²
€ 275,890
Офисы с другим размером, владение которыми можно быстро взять в офисном квартале недалеко от…
Офис в Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 172 м²
€ 89,664
Pécs на Zsolnay Vilmos утон, Kodály на месте часто посещали в непосредственной близости от ц…
Офис в Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 121 м²
€ 114,954
Pécs для продажи, в Király utcában, patined здания он 121 нм офисы, которые представляют соб…
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