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Коммерческая недвижимость в Печ, Венгрия

28 объектов найдено
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 24 м²
€ 0
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 42 м²
€ 105,222
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 58 м²
€ 216,395
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 33 м²
€ 45,957
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 13 м²
€ 16,203
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 120 м²
€ 275,500
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
€ 216,395
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€ 365,166
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 215 м²
€ 54,099
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 63 м²
€ 28,402
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 63 м²
€ 36,490
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
€ 148,744
Коммерческая 1 ванная в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Pecsi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 311 м²
€ 622,600
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 33 м²
€ 48,689
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 480 м²
€ 175,821
Офис в Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 160 м²
€ 84,806
Продается квартира на 160м2 под офис на стороне Печ-Меч. В собственности есть спальня, галер…
Офис в Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 119 м²
Этаж 2
€ 78,108
В центре Печ, в центральном, но тихом месте, продается один:-2. верхний этаж- 119 нм- 7 комн…
Офис в Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
Этаж 2
€ 100,428
Офисные помещения в офисном здании в центральном, легкодоступном месте в Печ, либо в одном, …
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 300 м²
€ 189,697
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 182 м²
€ 160,936
Городской бизнес на прохладном месте ! Вы, если вы думаете о времени открытия, вы бы перешли…
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 71 м²
€ 91,940
На одной из самых загруженных частей пригорода Печс, в Táncsics Mihály utcában, продавец маг…
Офис в Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 750 м²
€ 275,890
Офисы с другим размером, владение которыми можно быстро взять в офисном квартале недалеко от…
Офис в Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 172 м²
€ 89,664
Pécs на Zsolnay Vilmos утон, Kodály на месте часто посещали в непосредственной близости от ц…
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 2 123 м²
€ 344,863
С уровнем, повышенным в его нынешнем состоянии с новым зданием на Pécs для продажи szerkezet…
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 90 м²
€ 91,963
В кондоминиуме, основанном на улице, часто посещаемое место в Pécs в центре города может быт…
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€ 457,518
Я предлагаю полностью оборудованный, самоподдерживающийся центр верховой езды для продажи в …
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 70 м²
€ 80,468
В центре города брак во дворе моего продавца помещений он 70 нм, предприятия хорошо работают…
Офис в Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 121 м²
€ 114,954
Pécs для продажи, в Király utcában, patined здания он 121 нм офисы, которые представляют соб…
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