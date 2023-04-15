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Купить инвестиционная недвижимость в Paksi jaras, Венгрия

Пакш
2
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2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
800 м²
€ 1,060,235
Инвестиционнаяв Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
90 м²
€ 1,298,788

Параметры недвижимости в Paksi jaras, Венгрия

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