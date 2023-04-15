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Купить коммерческую недвижимость в Paksi jaras, Венгрия

Пакш
6
Дунафёльдвар
1
8 объектов найдено
Инвестиционнаяв Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
800 м²
€ 1,060,235
Коммерческаяв Бёльчке, Венгрия
Коммерческая
Бёльчке, Венгрия
1 000 м²
€ 397,588
Инвестиционнаяв Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
90 м²
€ 1,298,788
Коммерческаяв Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
904 м²
€ 19,879
Коммерческаяв Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
4 552 м²
€ 39,671
Коммерческаяв Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
100 м²
€ 172,794
Коммерческаяв Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
210 м²
€ 306,184
Коммерческаяв Дунафёльдвар, Венгрия
Коммерческая
Дунафёльдвар, Венгрия
370 м²
€ 178,385

Параметры недвижимости в Paksi jaras, Венгрия

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