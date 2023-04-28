Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Тольна
  5. Paksi jaras
  6. Пакш

Коммерческая недвижимость в Пакш, Венгрия

8 объектов найдено
Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
387 м²
€ 803,406
Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
800 м²
€ 1,071,208
Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
90 м²
€ 1,312,230
Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
904 м²
€ 20,085
Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
4 552 м²
€ 39,903
Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
100 м²
€ 173,803
Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
210 м²
€ 307,972
Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
500 м²
€ 270,000
Realting.com
Перейти