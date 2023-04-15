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  5. Ozdi jaras

Купить коммерческую недвижимость в Ozdi jaras, Венгрия

Озд
5
Борщоднадашд
1
8 объектов найдено
Коммерческаяв Озд, Венгрия
Коммерческая
Озд, Венгрия
168 м²
€ 19,323
Паб 'Ria Sport' продается в Озде, Чепани. Расположенный рядом с футбольным полем ресторан, р…
Коммерческаяв Озд, Венгрия
Коммерческая
Озд, Венгрия
20 м²
€ 5,831
Коммерческаяв Озд, Венгрия
Коммерческая
Озд, Венгрия
30 м²
€ 18,611
Коммерческаяв Борщоднадашд, Венгрия
Коммерческая
Борщоднадашд, Венгрия
571 м²
€ 31,950
Расположение: Бизнес-отель расположен на окраине Боршоднадасда, в 5 минутах езды от централ…
Коммерческаяв Uppony, Венгрия
Коммерческая
Uppony, Венгрия
240 м²
€ 52,747
Коммерческаяв Озд, Венгрия
Коммерческая
Озд, Венгрия
200 м²
€ 122,474
Коммерческаяв Csernely, Венгрия
Коммерческая
Csernely, Венгрия
95 м²
€ 33,281
Коммерческаяв Озд, Венгрия
Коммерческая
Озд, Венгрия
360 м²
€ 132,857

Параметры недвижимости в Ozdi jaras, Венгрия

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