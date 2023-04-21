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Продажа офисных помещений в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

Ньиредьхаза
4
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4 объекта найдено
Офис в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
68 м²
€ 87,254
Требовательный офис, в котором 68 нм, уличные входы находятся в центре города Nyíregyháza, п…
Офис в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
110 м²
€ 119,485
Ньиредьхаза недалеко от Плазы, в нескольких минутах ходьбы от центра города, продается двухк…
Офис в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
102 м²
€ 82,877
На Nyíregyháza Bethlen Gábor utcán, лифтмены 3 уровня с 7 плоскими, современные стили строят…
Офис в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
290 м²
€ 126,388
В 2005 году на часто посещаемой части Ниредьхазы, наследной земли, для бизнес-целей, подходя…
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