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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Саболч - Сатмар - Берег
Nyiregyhazi jaras
Купить коммерческую недвижимость в Ньиредьхаза, Венгрия
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35 объектов найдено
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Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 829 м²
€ 1,865,592
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
300 м²
€ 220,613
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
16 м²
€ 21,100
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
108 м²
€ 106,834
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
86 м²
€ 114,847
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
500 м²
€ 1,068,342
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
635 м²
€ 627,651
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
368 м²
€ 507,195
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
116 м²
€ 79,859
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
730 м²
€ 227,023
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
730 м²
€ 227,023
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
945 м²
€ 600,942
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
550 м²
€ 854,674
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
44 м²
€ 23,771
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
35 м²
€ 48,075
Коммерческая 1 ванная
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
1 046 м²
€ 479,100
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
900 м²
€ 401,170
Березовая ратуша, в центре города, на площади 1856 кв.м, магазины и кладовые площадью 800 кв…
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
68 м²
€ 87,021
Требовательный офис, в котором 68 нм, уличные входы находятся в центре города Nyíregyháza, п…
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
110 м²
€ 119,166
Ньиредьхаза недалеко от Плазы, в нескольких минутах ходьбы от центра города, продается двухк…
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
170 м²
€ 252,081
Nyíregyháza, его продавец в центре города он 2 уровень, 170 нм-эс, роскошный салон красоты, …
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
70 м²
€ 91,666
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
87 м²
€ 98,498
Березовая ратуша, в абсолютном центре города, 87 кв.м., продается с террасой 15 кв.м. Магази…
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
611 м²
€ 321,439
На центральном месте патинированного центра города Ньиредьхаза, в окружном зале, в непосредс…
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
102 м²
€ 82,656
На Nyíregyháza Bethlen Gábor utcán, лифтмены 3 уровня с 7 плоскими, современные стили строят…
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
336 м²
€ 153,832
Березовая ратуша в центре города, в 100 метрах от пешеходной улицы, может использоваться для…
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
420 м²
€ 321,439
Вдоль Nyíregyháza, оживленная дорога, 420 нм, промышленные заведения, на 1055 нм области про…
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
465 м²
€ 183,680
В центре города Nyíregyháza продавец 153 нм, в основном egylégter , уличный фунт, магазин с …
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
290 м²
€ 126,050
В 2005 году на часто посещаемой части Ниредьхазы, наследной земли, для бизнес-целей, подходя…
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
420 м²
€ 241,079
Березовая ратуша в центре города, 340 кв.м, 1 уровень + галерея, комната-офис, подвал 85 кв.…
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
504 м²
€ 205,491
Его Березовая ратуша в абсолютном центре города, продается или сдается в аренду на уровне, п…
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