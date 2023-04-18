Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Саболч - Сатмар - Берег
  5. Nyirbatori jaras

Купить коммерческую недвижимость в Nyirbatori jaras, Венгрия

Nyirbator
2
3 объекта найдено
Коммерческаяв Nyirbator, Венгрия
Коммерческая
Nyirbator, Венгрия
320 м²
€ 183,894
В центре березовой бури продается высокодоходная компания со всеми ее активами и ценностями …
Коммерческаяв Nyirbator, Венгрия
Коммерческая
Nyirbator, Венгрия
188 м²
€ 129,875
В центре Nyírbátor для продажи кирпичное здание, газовое отопление, на протяжении всего обно…
Коммерческаяв Nyircsaszari, Венгрия
Коммерческая
Nyircsaszari, Венгрия
10 000 м²
€ 275,842
На продажу выставлены на продажу участки на окраине Нырского муниципалитета, объявленные про…

Параметры недвижимости в Nyirbatori jaras, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти