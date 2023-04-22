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Коммерческая недвижимость в Nyirbator, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Nyirbator, Венгрия
Коммерческая
Nyirbator, Венгрия
320 м²
€ 182,039
В центре березовой бури продается высокодоходная компания со всеми ее активами и ценностями …
Коммерческая в Nyirbator, Венгрия
Коммерческая
Nyirbator, Венгрия
188 м²
€ 128,565
В центре Nyírbátor для продажи кирпичное здание, газовое отопление, на протяжении всего обно…
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