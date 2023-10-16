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Инвестиционная недвижимость в Северная Венгрия, Венгрия

коммерческая недвижимость
69
Инвестиционная В архив
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4 объекта найдено
Инвестиционная в Балашшадьярмат, Венгрия
Инвестиционная
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 360 м²
€321,446
Инвестиционная в Тисауйварош, Венгрия
Инвестиционная
Тисауйварош, Венгрия
Площадь 422 м²
€192,868
Инвестиционная в Дьёндьёш, Венгрия
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,67 млн
Инвестиционная в Atkar, Венгрия
Инвестиционная
Atkar, Венгрия
Площадь 900 м²
€110,877
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