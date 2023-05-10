Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Ноград

Коммерческая недвижимость в медье Ноград, Венгрия

6 объектов найдено
Коммерческая в Ноград, Венгрия
Коммерческая
Ноград, Венгрия
Площадь 100 м²
€ 118,996
Коммерческая в Пасто, Венгрия
Коммерческая
Пасто, Венгрия
Площадь 165 м²
€ 86,151
Коммерческая 1 ванная в Ноград, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Ноград, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 186 м²
€ 1,250,000
Коммерческая в Балашшадьярмат, Венгрия
Коммерческая
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 504 м²
€ 113,775
Коммерческая в Сурдокпюшпёки, Венгрия
Коммерческая
Сурдокпюшпёки, Венгрия
Площадь 195 м²
€ 112,626
Коммерческая в Salgotarjani jaras, Венгрия
Коммерческая
Salgotarjani jaras, Венгрия
Площадь 260 м²
€ 87,508
Realting.com
Перейти