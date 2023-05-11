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Коммерческая недвижимость в Nagykoroesi jaras, Венгрия

Надькёрёш
7
7 объектов найдено
Коммерческая в Надькёрёш, Венгрия
Коммерческая
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 59 м²
€ 64,481
Коммерческая в Надькёрёш, Венгрия
Коммерческая
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 629 м²
€ 131,703
Коммерческая в Надькёрёш, Венгрия
Коммерческая
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 861 м²
€ 470,366
Коммерческая 2 ванных в Надькёрёш, Венгрия
Коммерческая 2 ванных
Надькёрёш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 000 м²
€ 88,671
Коммерческая в Надькёрёш, Венгрия
Коммерческая
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 7 032 м²
€ 1,690,631
Коммерческая в Надькёрёш, Венгрия
Коммерческая
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 22 000 м²
€ 2,000,000
Коммерческая в Надькёрёш, Венгрия
Коммерческая
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 132 м²
€ 84,376
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