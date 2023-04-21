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  6. Надькёрёш

Коммерческая недвижимость в Надькёрёш, Венгрия

6 объектов найдено
Коммерческая в Надькёрёш, Венгрия
Коммерческая
Надькёрёш, Венгрия
59 м²
€ 63,718
Коммерческая в Надькёрёш, Венгрия
Коммерческая
Надькёрёш, Венгрия
629 м²
€ 130,145
Коммерческая в Надькёрёш, Венгрия
Коммерческая
Надькёрёш, Венгрия
861 м²
€ 464,804
Коммерческая в Надькёрёш, Венгрия
Коммерческая
Надькёрёш, Венгрия
7 032 м²
€ 1,670,640
Коммерческая в Надькёрёш, Венгрия
Коммерческая
Надькёрёш, Венгрия
22 000 м²
€ 2,000,000
Коммерческая в Надькёрёш, Венгрия
Коммерческая
Надькёрёш, Венгрия
132 м²
€ 84,489
Продается на Грейт-Коросе полностью меблированный ресторан площадью 132 м2 с обслуживающей к…
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